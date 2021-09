O romance entre Rúben Dias e April Ivy está tremido. As suspeitas de que algo não está bem na relação intensificaram-se ao longo das últimas duas semanas, depois de o jogador ao serviço do Manchester City apagar todas as imagens que tinha partilhado ao lado da namorada nas redes sociais.A cantora, por sua vez, decidiu manter as publicações com o futebolista, respeitando as memórias que viveram juntos.