Rui Maria Pêgo está de regresso à televisão. O filho de Júlia Pinheiro vai fazer parte do júri, no programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha', da estação da TVI. A seu lado, o animador deverá ter Rita Pereira e Fernando Pereira.Esta edição está recheada de novidades, com novo júri e a apresentação entregue a Maria Cerqueira Gomes, sendo a primeira vez que não será conduzido por uma dupla de apresentadores.