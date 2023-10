O guarda-redes Rui Patrício avançou para Tribunal com uma queixa contra uma vizinha, a exigir a demolição de uma piscina ilegal, por danos estruturais no prédio onde tem dois apartamentos, no condomínio Portas do Sol, em Leiria.



O internacional português tinha os espaços arrendados e teve de realojar os inquilinos, suportando os custos, após um estudo técnico apontar para risco de colapso.









