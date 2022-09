Pedro Costa, filho do primeiro ministro António Costa, está separado. De acordo com o site ‘Flash!’, foi o próprio presidente da Junta de Campo de Ourique que deixou a casa onde vivia com a companheira, Sara Rocha, “há alguns meses”, sendo que deixaram ambos de usar aliança.



O antigo casal tinha começado a relação em 2013 e há quatro anos trocou juras de amor eterno.









