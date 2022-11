Ruy de Carvalho mostra mágoa com proprietários da última casa de Alice Muñoz antes da sua morte

Ruy de Carvalho não esconde a mágoa com os proprietários da casa que foi a última morada de Eunice Muñoz antes da sua morte. “Fizeram-lhe uma maldade muito grande. No dia seguinte [à morte da atriz, a 15 de abril] tiraram-lhe a casa logo. Já não pôde lá ficar a neta [Lídia]. O senhorio da casa – ela tinha uma casa alugada – no dia seguinte foi logo tirar tudo”, revelou esta sexta-feira o ator de 95 anos, no ‘Casa Feliz’ (SIC).Saiba mais em Vidas