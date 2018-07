Ruy de Carvalho reage à morte de Laura Soveral

"É toda uma geração que está a partir...", disse o ator.

16:53

"Soube agora que partiu mais uma grande amiga...

A minha querida Laura Soveral,

com quem trabalhei várias vezes,

sendo as duas últimas a série SOS Crianças e a novela

Tempo de Viver, em que fazia de minha mulher...", escreveu.





É toda uma geração que está a partir...

Até um dia, Amiga".





doou o corpo à Ciência, pelo que não haverá cerimónias fúnebres".







Ruy de Carvalho, um dos grandes atores portugueses, reagiu esta quinta-feira à morte da atriz Laura Soveral.O ator, de 91 anos, escreveu na sua página de Facebook um texto a homenagear a amiga.Ruy de Carvalho remata com uma frase a relembrar a sua geração: " Laura Soveral morreu esta quinta-feira no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e de acordo com a família "