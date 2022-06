Ryan Gosling é o próximo Ken de Hollywood: ator vai contracenar com a "Barbie" Margot Robbie

A primeira foto de Ryan Gosling a retratar o boneco Ken foi divulgada esta quarta-feira. Segundo o Daily Mail, o ator vai contracenar ao lado de Margot Robbie no filme inspirado no universo "Barbie".A foto divulgada pela Warner Bros Pictures no Twitter mostra o ator a exibir o peito musculado com um colete de ganga e cabelo descolorado. De acordo com o jornal britânico, Gosling está vestido como a versão "Earring Magic Ken"(1993), mas com um visual que atualiza o cabelo castanho para loiro. A foto de Margot Robbie enquanto Barbie já havia sido divulgada em abril.O filme está a ser realizado pela cineasta independente Greta Gerwig e aponta-se que o seu lançamento seja a 21 de julho de 2023, refere o Daily Mail. Outros nomes conhecidos do cinema vão estar presentes no elenco, tal como Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera e Alexandra Shipp.