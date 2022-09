Ryan Reynolds faz colonoscopia após perder aposta e fica surpreendido com o resultado

O ator Ryan Reynolds revelou esta terça-feira que uma colonoscopia que fez depois de ter perdido uma aposta salvou-lhe a vida. Afinal, o também produtor de cinema e empresário tinha um pólipo.

"Isto foi potencialmente um salva-vidas para si", disse o seu médico, Jonathan LaPook, num vídeo compartilhado por Reynolds do momento em que soube o resultado do exame. "E eu não estou a brincar nem a ser muito dramático", acrescentou ainda.

Reynolds gravou e contou toda a preparação da colonoscopia, o momento do exame e a recuperação depois de apostar com o colega, ator e amigo, Rob McElhenney, que não falava galês fluentemente. McElhenney provou que Reynolds estava errado e os dois amigos criaram uma complicação de vídeos em parceria com a organização Colorrectal Cancer Alliance e Lead From Behind, como uma oportunidade para esclarecer sobre os exames de cancro colorretal.