"Saio sem projeto futuro definido": Fátima Lopes quebra o silêncio sobre saída da TVI e assume "paz própria"

Fátima Lopes acaba de confirmar a sua saída da TVI."Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma