Salgado na ilha dos ricos: CM revela-lhe os luxos das férias em Porto Cervo

"Porto Cervo é uma loucura. Trabalhamos muito mas apenas durante dois meses, que é a altura em que os turistas vêm." O desabafo é do chef Italo Bassi ao. Abre-nos as portas do ConFusion, o seu restaurante inaugurado há seis anos no centro deste ponto turístico para os mais abastados. É o único restaurante da região com uma estrela Michelin. O exemplo demonstra bem o preço a pagar nesta zona da ilha italiana Sardenha: um menu de degustação por pessoa pode chegar aos 150 euros. Fora as bebidas – um simples café pode custar dez euros.É neste ambiente que Ricardo Salgado e a família passaram uns dias. Só na ilha são registados perto de 400 casos de Covid-19 por dia. A doença que Salgado alega para não ir a tribunal.