Salvador Almeida apresenta projeto no 'Manhã CM'

Salvador Mendes de Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador, esteve esta segunda-feira no programa ‘Manhã CM’, na CMTV, para falar de inclusão e apresentar uma ação de Natal que irá decorrer a partir do próximo dia 3 de dezembro, com o apoio do. "As pessoas precisam de terapias, mas precisam também de acessibilidades - de ir à escola, ao trabalho - porque isso é fundamental para a sua integração", explicou.No âmbito da iniciativa, a partir de 3 de dezembro (e até dia 18), serão publicadas receitas de sete conceituados chefs portugueses que alinharam no objetivo de chamar a atenção para esta problemática.