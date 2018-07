Jogador do Benfica mostra imagem que revela os atributos de Magali Aravena,

01:30

Toto Salvio, internacional argentino de 28 anos que veste as cores do Benfica, faz questão de mostrar que a relação com Magali Aravena, de 29 anos, está cada vez mais firme. Nas redes sociais, as mensagens de amor entre o casal são uma constante.Clique na imagem para saber mais