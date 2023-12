Samantha Fox, cantora britânica de grande sucesso na década de 80 conhecida por êxitos como "Touch Me" ou "Nothing's Gonna Stop Me Now", atuou esta quinta-feira no Casino Estoril e chamou ao palco a socialite Lili Caneças.

O momento foi partilhado por Lili na página de Instagram.

"Samantha Fox, um ídolo dos anos 80, deu ontem um concerto numa sala esgotada no Casino Estoril, e foi tão querida que me chamou do palco para lhe dar um abraço", escreveu.