Samuel L. Jackson torna-se viral no Twitter depois dos fãs terem visto "gostos" do ator em vídeos pornográficos

O ator norte-americano Samuel L. Jackson esteve nas tendências da rede social Twitter, esta quarta-feira, depois de ter sido apanhado a meter "gosto" em conteúdo de pornografia.Esta quarta-feira foi o dia em que o artista completou o 74º aniversário, mas em vez de os fãs tweetarem o seu nome para enviar desejos de felicidades, Samuel L. Jackson tornou-se viral ao tentarem avisá-lo de que os "gostos" no Twitter são públicos. Segundo o site de notícias norte-americano BuzzFeed, a lenda de Hollywood clicou no ícone do coração em vários vídeos classificados como inadequados para serem vistos por menores, devido a violência, linguagem ofensiva, ou atividade sexual. Os "gostos" foram deixados pela conta verificada do ator, que conta com mais de 9 milhões de seguidores.As chamadas de atenção, por parte dos internautas, parecem ter chegado até ao artista, uma vez que, pouco tempo depois, os vídeos já não contavam com o "gosto" de Samuel L. Jackson, refere o BuzzFeed.