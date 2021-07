Sara Carbonero está novamente apaixonada, depois da separação de Iker Casillas. A jornalista, de 37 anos, vive uma paixão recente com o cantor espanhol Kiki Moriente, de 31, com quem tem sido visto junta de há dois meses para cá.Foi precisamente depois de ter formalizado o acordo de divórcio com o antigo guarda-redes do FC Porto que a jornalista conheceu o artista.Os dois foram apresentados por uma amiga em comum e, de acordo com a revista espanhola ‘Semana’, têm estado inseparáveis desde então.