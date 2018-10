Jornalista casada com Iker Casillas detetou um caroço em exames de rotina, mas era benigno. Agora deixa alerta.

01:30

Foram dias de uma imensa angústia. A jornalista Sara Carbonero, mulher do guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, descobriu um caroço com algum tamanho, na mama, durante exames de rotina. De pronto, foi aconselhada a retirá-lo e sujeita a uma cirurgia urgente.