Sara Carbonero e Iker Casillas estão separados

O casamento de quatro anos da jornalista Sara Carbonero e do ex-jogador Iker Casillas chegou ao fim e são agora um ex-casal. Segundo o que avança a revista espanhola Lecturas, apesar de Iker Casillas ter estado ao lado de Sara Carbonero na última intervenção médica há quatro semanas, o ex-casal já estava separado, sendo que ambos chegaram à conclusão que a separação seria a melhor solução.O relacionamento do ex-casal foi muitas vezes marcado por momentos difíceis de enfrentar, relacionados com a saúde, quando o ex-jogador sofreu um ataque cardíaco e, poucas semanas depois, a jornalista foi diagnosticada com um cancro nos ovários.O ex-casal, com dois filhos em comum, mostra que apesar de estarem separados e viverem em casas separadas, continuam a apoiar-se mutuamente.