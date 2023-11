Foi um dos momentos mais emocionantes da noite. No palco da Altice Arena, em Lisboa, no último espetáculo da digressão dos 35 anos de canções, sábado à noite, Tony Carreira lembrou e homenageou a filha Sara, que morreu em dezembro de 2020. Várias imagens da jovem cantora foram projetadas nos ecrãs gigantes enquanto o cantor interpretava o tema ‘Como antes do Adeus’.









