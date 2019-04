Atriz portuguesa esteve na festa de Jean-Paul Gaultier que reuniu famosos em Paris.

Por Daniela Ventura | 08:44

A atriz portuguesa Sara Matos marcou presença numa festa do estilista Jean-Paul Gaultier, quarta-feira, no Hotel Grand Amour, em Paris. Várias estrelas não faltaram ao evento, como foi o caso da manequim russa Irina Shayk.Sara, de 29 anos, teve a oportunidade de conhecer a namorada do ator Bradley Cooper e não resistiu a partilhar esse momento nas redes sociais, com uma fotografia em que aparecem juntas à mesa.