Aos 33 anos, Sara Matos mostra ser uma mulher confiante e bem resolvida. Depois do anúncio mediático da separação de Pedro Teixeira, no início do verão, a atriz da SIC mostra-se bem resolvida e repleta de brilho. No auge da sua confiança, Sara Matos, que é habitualmente conhecida pela sua postura discreta, surpreendeu ao publicar nas redes sociais um vídeo no qual surge com um body reduzido e umas botas de cano alto.









Ver comentários