A modelo Sara Sampaio celebrou o 32.º aniversário num dos espaços que mais tem dado que falar no momento: a casa de sonho da Barbie, localizada em Malibu."Que aniversário. Obrigada @Airbnb e @Geogrieflores por me receberem na Malibu Dojo Mojo House. A vida em plástico é fantástica", escreveu a portuguesa no Instagram.

A casa de sonho da Barbie em tamanho real abriu portas ao público este mês. Os fãs podem passar até duas noites no alojamento. Desta vez, o anfitrião é o Ken.