Sara Sampaio está aproveitar ao máximo a sua passagem pela 72ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes.Depois de homenagear Elton John na passadeira vermelha da antestreia de 'Rocketman', esta quinta-feira, 16, o anjo português mudou de look para a 'after party' do filme de Dexter Fletcher, escolhendo um fato vermelho brilhante da marca Siran.