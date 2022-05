Roberto Cavalli.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sara Sampaio (@sarasampaio)

A modelo portuguesa Sara Sampaio desfilou este sábado na famosa passadeira vermelha do festival de cinema de Cannes e muitas têm sido as reações ao vestido transparente que decidiu utilizar.Sara Sampaio apresentou-se com um longo vestido preto, com vários diamantes, onde se destacam as transparências.A peça é uma criação do estilista