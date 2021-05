Sara Sampaio descreve luta contra a depressão

Sara Sampaio, de 29 anos, tornou-se numa das embaixadoras da depressão e ansiedade ao assumir publicamente que há anos que luta contra estes problemas. A modelo portuguesa da Victoria’s Secret é seguida por um especialista, toma medicação para se sentir mais tranquila e não esconde que, desde que se começou a debater com os primeiros sintomas, tem passado por muitos altos e baixos.









“A verdade é que sinto muita ansiedade no meu corpo e às vezes sem perceber porquê, por isso tento ser paciente e tratar de mim”, diz, acrescentando que nesses momentos não se esforça por conter as lágrimas. “Toda a gente é diferente, mas a mim chorar faz-me bem. Também faço massagens profundas ou treinos.”

Os problemas de Sara, recorde-se, começaram quando tinha apenas 15 anos, com a modelo a revelar que chegou a pontos extremos, em que se mutilava. “Comecei por arrancar as minhas pestanas e, muito rapidamente, passei a arrancar as minhas sobrancelhas”, disse, detalhando a batalha contra a ansiedade. “Ultimamente estou a lidar com algumas coisas que não consigo controlar. Além disso, tenho tido graves ataques de ansiedade e estas saídas dos desfiles deixam-me perto de um ataque de pânico.” Hoje admite que o problema está mais controlado, mas não vencido.