Sara Sampaio, de 30 anos, está a investir cada vez mais numa carreira no mundo do cinema, em detrimento da moda e mostra-se radiante com o que tem alcançado.Nos últimos dias, tem partilhado nas suas redes sociais imagens do filme ‘Sombra’, onde terá o papel de uma jornalista, e que estreia no próximo dia 7 de outubro.