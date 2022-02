A modelo portuguesa Sara Sampaio juntou-se à cada vez mais longa lista de celebridades que estão a investir no mundo dos NFT, ou seja, em propriedades virtuais, um modo de investimento financeiro ainda estranho para muitos, mas altamente lucrativo. De acordo com a imprensa internacional, a modelo terá investido qualquer coisa como 97 mil euros para adquirir uma ilha digital no ‘metaverso’ ‘The Sandbox’.