Sara Santos de regresso aos ecrãs da CMTV: “é muito bom começar em casa”

A repórter de biquíni, do programa ‘Manhã CM’, da CMTV, está de volta às praias nacionais, com muitas novidades.Este ano com o nome ‘Repórter Boa Onda’, Sara Santos promete levar a sua habitual boa disposição aos areais de norte a sul do país e não podia estar mais entusiasmada com as semanas que se avizinham."Este é o meu bebé, eu amo fazer isto e vou dar o máximo para corresponder às expectativas das pessoas", começa por contar a algarvia, que arranca hoje a rubrica na praia de Monte Gordo."É bom começar em casa. Sinto-me muito acarinhada". Este ano, Sara terá companhia especial na praia, uma vez que estará acompanhada por um Gorila, alusivo à marca de pastilhas, patrocinadora da ‘Repórter Boa Onda’."Vamos distribuir muitas pastilhas e vou-me sentir super protegida ao lado de um Gorila que marcou gerações".