A época balnear já arrancou e verão que é verão já não dispensa a presença – sempre enérgica e sorridente – de Sara Santos, que este ano volta a protagonizar a rubrica ‘Repórter Boa Onda’, no ‘Manhã CM’, da CMTV. Ao Correio da Manhã, a apresentadora garante que “este ano, vai ser ainda mais animado, porque depois do susto da pandemia as praias vão voltar a estar cheias – um fator absolutamente fundamental para o sucesso do programa”.









Ver comentários