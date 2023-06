Sarah Ferguson diagnosticada com cancro da mama. Duquesa de York já foi operada

A duquesa de York, Sarah Ferguson, foi diagnosticada com um cancro da mama. A ex-mulher do príncipe André foi operada no hospital King Esward VII no centro de Londres, em Inglaterra, e recebeu este domingo alta médica.

De acordo com o jornal The Sun, o diagnóstico foi feito após uma mamografia de rotina. Um amigo revelou ao jornal que a operação foi "bem sucedida" e que Sarah Ferguson, de 63 anos, foi informada de que o "prognóstico é bom" devido à "deteção precoce" da doença.

"Tem sido um momento difícil, mas ela está muito grata à equipa médica", revelou uma amiga da duquesa.

Sarah Ferguson e o Princípe André foram casados durante 10 anos. O ex-casal tem duas filhas, Beatrice, de 34 anos, e Eugenie, de 33. Os duques de York são avós de August, de 2 anos, Sienna, de 1, e de Ernest, que nasceu a 30 de maio deste ano.