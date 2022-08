Diana de Gales deixou o Mundo em lágrimas com a sua partida, há 25 anos, depois de a limusine onde seguia com o namorado, Dodi Al-Fayed, se ter despistado na Ponte de L’Alma, em Paris, enquanto tentava escapar aos paparazzi que a perseguiam. Desde então, e apesar das investigações policiais, as teorias sobre o acidente multiplicam-se. E a elas juntam-se outras tantas sobre a forma como vivia no seio da família real inglesa, após ter casado com Carlos.









Figura consensual entre os ingleses e acarinhada pelos súbditos, independentemente do casamento falhado, a eterna ‘princesa do povo’ tornou-se um ícone de generosidade e ainda hoje dá mote a filmes, séries e muitos livros.

A série documental ‘The Diana Investigations’, estreada este mês, dá conta de que Diana previu a sua morte dois anos antes. Lady Di terá dito ao seu advogado, Victor Mischon, em 1995, que os esforços para “se livrarem” dela seriam postos em prática no ano seguinte, e referiu um acidente de viação como um possível meio. Em 2003 surgiu outra carta, alegadamente escrita por Diana em 1996, após o seu divórcio, publicada pelo seu mordomo, Paul Burrell, na qual dizia que Carlos estava a “planear um acidente”.

Saudade: 25 anos de mistério sem Diana

Entretanto, Harry, o filho mais novo da princesa, decidiu fazer a sua própria investigação ao acidente e partilhá-la na biografia que planeia lançar no final do ano. De acordo com o ‘Daily Star’, o irmão de William “busca respostas” sobre as últimas horas de vida da mãe, que morreu quando este tinha 12 anos, e para isso tem falado com amigos e antigos funcionários.





Esta semana, Franc Mailliez, o médico que ia a passar no local e que socorreu Diana, confessou que ainda hoje sofre com o que passou. “Será que fiz tudo o que podia para a salvar? Terei feito o meu trabalho corretamente?”.