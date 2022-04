A cantora norte-americana Britney Spears anunciou que está grávida pela terceira vez, a primeira com o atual companheiro, Sam Asghari, esta segunda-feira.Numa publicação na conta pessoal da rede social Instagram, Britney conta como se apercebeu que havia um bebé a caminho. "Eu perdi tanto peso antes da minha viagem a Maui, e depois ganhei-o de volta. Eu pensei 'Meu Deus, o que aconteceu com a minha barriga?', e o meu marido disse ‘É da comida, tonta!!'", destacou a cantora.A cantora, que viu o fim da batalha judicial para tirar das mãos do pai a gestão de todo o património e carreira, explica que, nesta que é a sua terceira gravidez, não vai sair tanto de casa para não ser vista pelos "paparazzi"."Hoje as mulheres falam sobre isso a toda a hora", salientou a cantora, aliviada por já "não ter de manter essa dor em segredo""Desta vez vou fazer ioga todos os dias. Espalhem alegria e amor," termina Britney.Recorde-se que a cantora já é mãe de Sean e Jayden James Federline, de 16 e 15 anos, filhos do ex-marido Kevin Federline. Recentemente Britney deixou os fãs em alvoroço ao parecer ter revelado ter casado em segredo com o namorado Sam Ahsgari.