"Se soubessem a força que me dão": Maria Rueff agradece apoio dos fãs após enfarte

Maria Rueff deu notícias aos fãs pela primeira vez esta qaurta-feira à noite depois de ter sido vítima de um enfarte na terça-feira.



Foi através da rede social Twitter que a atriz descansou o público e agradeceu todo o apoio que está a receber.





Se soubessem a força owe me dão com as vossas mensagens....OBRIGADA! — Maria Rueff (@maria_rueff) November 27, 2019

"Se soubessem a força que me dão com as vossas mensagens... OBRIGADA!", pode ler-se na publicação feita pela atriz esta quarta-feira cerca das 23h00.Recorde que Maria Rueff se sentiu mal na passada terça-feira. A atriz, que foi de imediato encaminha do trabalho para o Hospital de São José, em Lisboa, sofreu um enfarte.Devido à gravidade da situação, a atriz, de 47 anos, acabou por ser transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia do Hospital de Santa Marta, onde foi submetida a um cateterismo, para desobstrução das artérias do coração.De acordo com um comunicado do hospital, "a atriz Maria Rueff foi ontem [terça-feira] internada por um enfarte agudo do miocárdio. Foi submetida de imediato a angioplastia coronária com sucesso. A sua situação atual é estável e o prognóstico favorável, prevendo-se um curto período de internamento".

Segundo o Correio da Manhã apurou, o elevado stress da atriz e o facto de ser fumadora com grande frequência terão despoletado esta situação. No entanto, a recuperação está correr de forma favorável e, segundo revelou Herman José num vídeo ao lado de Rueff esta quarta-feira no hospital, em breve a atriz regressará ao trabalho.

Nos próximos dias, Maria Rueff deverá continuar em observação e ser submetida a uma bateria de exames para esmiuçar o problema, que já afetou outras pessoas da família da humorista.