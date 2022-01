Sean Penn diz que os "genes da cobardia" levam homens a trocar "jeans por saias"

o que os homens, no meu ponto de vista, se tornaram muito femininos. Há muitos genes da cobardia que levam a que as pessoas troquem os jeans pelas saias", explicou.











"Faço parte do clube que acredita que os homens, na cultura americana, estão a tornar-se incrivelmente femininos. Não acho que ser bruto ou ter insensibilidade ou desrespeito pelas mulheres tenha algo a ver com masculinidade, ou alguma vez tenha tido. Mas não penso que (para sermos justos com as mulheres), nos devemos tornar nelas", acrescentou.

Sean Penn deu uma entrevista polémica ao The Independent, ao lado da filha. Durante uma conversa sobre os papéis que interpretou no cinema, o ator abordou as questões da masculinidade. "AchNa entrevista, publicada esta quinta-feira, o ator deixou a filha Dylan Penn em silêncio com estas declarações controversas.