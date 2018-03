Sean Penn fuma cigarro durante entrevista de televisão

Ator vencedor de dois Óscares gera polémica e admite estar sob o efeito de comprimidos para dormir.

O ator Sean Penn, vencedor do Óscar de Melhor Ator por duas vezes (‘Mystic River’, em 2003, e ‘Milk’, em 2008) está a dar que falar depois de, durante uma entrevista a Stephen Colbert, no programa de televisão The Late Show with Stephen Colbert, ter acendido e fumado um cigarro.

"Peço desculpa, mas vais ter que aturar nesta entrevista o resto dos enfeitos do Ambien que tomei ontem à noite para dormir", começou por dizer Penn, minutos antes de tirar um cigarro do maço, acendê-lo e começar a fumar.

Stephen Colbert arranjou um cinzeiro para o convidado e continuou a entrevista, aproveitando para sugerir que Sean Penn devia deixar de fumar "para viver mais tempo". "Assim sou uma garantia de trabalho para os oncologistas" disse o ator.

Sean Penn marcou presença no programa para apresentar o seu primeiro livro, ‘Bob Honey Who Just Do Stuff’, que é sobre um empresário que também é assassino.