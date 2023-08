Segundo filho de Rihanna e A$AP Rocky já nasceu e é uma menina

uma linha de roupa interior dedicada à maternidade . Os preços dos modelos podem variar entre os 33 e os 60 dólares (de 30 a 55 euros) e tamanhos desde o XXS ao 4XL. Foram todos desenhados por Rihanna.

Nasceu o segundo filho da bilionária e ícone da POP Rihanna e A$AP Rocky. A notícia foi avançada pelo Media Take Out que confirma que é uma menina.Segundo a mesma fonte, vários amigos próximos do casal confirmaram que a artista deu à luz "uma linda e saudável menina". "Ela é uma imagem perfeita da Rihanna, até mesmo os olhos claros", disse um amigo do casal.Até ao momento, ainda nenhum dos artistas se manifestou.