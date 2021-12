No dia 4 de dezembro, Ângelo Rebelo celebrou os 40 anos de carreira na cirurgia plástica com uma festa de arromba no Casino Estoril. Juntou familiares, amigos e clientes famosos numa noite de diversão, que lhe custou pelo menos 40 mil euros. Mas, semanas antes, alegou que a famosa clínica Milénio – que fundou e onde trabalha – estava insolvente com o objetivo de receber apoio judiciário.