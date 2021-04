A denúncia de assédio no trabalho feita por Sofia Arruda no programa ‘Alta Definição’ (SIC) motivou uma onda de apoio à atriz, que viveu anos de sofrimento.Wanda Stuart foi uma das pessoas com quem a jovem partilhou a angústia do assédio, que a levou a ser afastada da TVI e a ficar anos sem trabalho em televisão.