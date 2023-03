Selena Gomez apoia Hailey Bieber e pede para os fãs pararem de fazer ciberbullying

"Eu gostaria de agradecer a Selena por se pronunciar, já que ela e eu discutimos nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre nós duas", pode ler-se. Hailey aproveitou para negar a existência de qualquer inimizade entre as duas.

Selena Gomez, a atriz e cantora norte-americana, recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, para pedir aos fãs para pararem de fazer ciberbullying com Hailey Bieber, a mulher do seu ex-namorado, Justin Bieber. As últimas semanas têm sido duras para a modelo, que tem perdido seguidores em todas as redes sociais e recebido muitas mensagens e comentários negativos."A Hailey procurou-me e disse-me que tem recebido ameaças de morte e mensagens de ódio. Isto não é algo que eu apoie. Ninguém merece receber mensagens negativas e sofrer bullying", escreveu a atriz no Instagram.A modelo norte-americana também utilizou o Instagram para agradecer à atriz por se ter pronunciado sobre a situação.A relação em torno das três celebridades foi sempre alvo de controvérsia. No último mês, tem sido inclusive um dos temas mais falados nas redes sociais, tanto por criadores de conteúdo como por meios de comunicação.A polémica teve início quando foram divulgadas fotografias de Selena Gomez de biquini, em que se notava que a cantora tinha engordado. Depois de ser alvo de críticas tanto pela imprensa cor-de-rosa como por utilizadores nas redes sociais, Hailey Bieber publicou um vídeo no Tiktok, que os fãs consideraram ter sido uma forma de fazer pouco de Selena.Após a publicação deste vídeo, a modelo começou a perder seguidores de forma acentuada e novas informações sobre o seu caracter sobre o relacionamento com o Justin Biber vieram a público. Alguns famosos como Miley Cyrus e Harry Styles também optaram por deixar de a seguir. O maquilhador Jeffrey Star partilhou um vídeo que viralizou no qual deitava para o lixo a linha de produtos de cuidado de rosto da Hailey e dizia que ela era uma má pessoa.Nas fotografias mais recentes publicadas no Instagram por Haley, é possível ler-se muitos comentários negativos e de apoio a Selena. "Não gostamos de raparigas malvadas"; "Cancelada"; "Preferimos a Selena", são alguns dos exemplos de comentários deixados nas publicações da companheira de Justin Bieber.A modelo norte-americana e o cantor canadiano casaram em setembro de 2019, dois meses depois de Justin e Selena terem oficializado o término da relação. Os fãs que apoiavam a relação especulam desde então que Hailey tenha alguma responsabilidade no fim do relacionamento.Nunca se acreditou que a atriz e a modelo se dessem bem. No ano passado, Selena e Hailey tiraram uma fotografia juntas num evento para que os boatos terminassem.