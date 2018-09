As nossas beldades têm aproveitado o bom tempo para descansar ao sol.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Apesar de já ser outono, as altas temperaturas ainda se mantêm e as nossas beldades não perdem uma oportunidade para trabalhar para o bronze. Na praia, na piscina ou a bordo de um pequeno barco, o importante é estar com amigos num dia pleno de diversão.