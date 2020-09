"Senti-me emigrante": Cristina Ferreira lança 'farpas' à SIC e diz que indemnização milionária "não tem fundamento"

A apresentadora de televisão e uma das mais recentes acionistas da Media Capital, Cristina Ferreira, foi entrevistada este domingo no "Jornal das 8" da TVI, onde confessou ter-se sentido emigrante na SIC. "Sabia que voltava, não sabia era quando nem em que moldes", atirou. Cristina Ferreira disse que a indemnização de 20 milhões de euros exigida pela estação de Paço de Arcos "não tem fundamento".Na mesma entrevista, a "saloia da Malveira", como é conhecida, revelou ainda que vai fechar o programa "Você na TV" com Manuel Luís Goucha, dizendo ainda que o seu novo programa, "Dia de Cristina" irá estrear logo a seguir e que não terá dia fixo. O novo programa "começa cedo e acaba tarde".Para a apresentadora, a passagem pela SIC resumiu-se apenas ao programa que conduziu durante as manhãs de segunda à sexta-feira, "O Programa da Cristina" e garante ter dado o melhor de si enquanto lá esteve.No final da entrevista, Cristina Ferreira confessou ainda que este é o seu projeto final profissional: "Não vou para mais lado nenhum. É aqui que vou ficar até ao fim dos meus dias".