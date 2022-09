João Lamoza, que tornou público o diagnóstico de cancro nos testículos há cerca de uma semana, explicou como descobriu a doença que o levou a ficar internado no IPO de Lisboa. “Estava no banho e senti um nódulo no meu testículo direito. Ignorei, durante um ou dois meses, porque achava que ia passar”, disse em declarações ao site Selfie. O nódulo não desaparecia e, após dois meses, o antigo ator da série ‘Morangos com Açúcar’ (TVI) fez uma ecografia.









O diagnóstico confirmou o pior e João foi submetido a uma cirurgia para retirar o tumor maligno da zona genital. Após ter alta do IPO, o ex-moranguito está a aguardar para fazer uma TAC e saber se existem metástases e qual o tratamento a adotar.

Após tornar público o seu diagnóstico, João Lamoza deixou o alerta ao universo masculino para estar atento à doença. “Homens, estejam atentos às ‘vossas bolas’”, escreveu o ex-ator nas redes sociais.