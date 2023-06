João Félix aproveitou o fim da época no Chelsea para viajar até à ilha espanhola de Ibiza, numas férias com os amigos.



O jogador de futebol, de 23 anos, está a desfrutar dos dias até à concentração na Seleção Nacional, mas sem a presença de Margarida Corceiro, de 20 anos.



Aliás, apesar de a atriz continuar a referir-se por diversas vezes ao namorado em entrevistas aos jornalistas, o que é certo é que os dois já não são vistos juntos em público desde o início do ano.









