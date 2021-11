Durante um espetáculo de stand-up, Ana Garcia Martins gozou com Sara Veloso, a namorada do ex-marido, Ricardo Martins Pereira. Pipoca, como é conhecida, simulou uma conversa com o filho. "Ó Mateus, sabes porque é que a nova namorada do papá é assim toda fit e toda em forma? É porque ela não gosta de chocolates, nem de gomas, nem de pipocas. E também não gosta de chupas. Ai não, de chupas gosta", brincou, arrancando gargalhadas da plateia.