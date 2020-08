Sérgio Conceição corre 20 quilómetros todos os dias nas férias

Depois de uma época exigente aos comandos da equipa do FC Porto que levou à conquista do campeonato nacional e da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi de férias para o Algarve com a mulher e os cinco filhos. Mas mesmo em tempo de descanso, o treinador continua a ser exigente consigo próprio e corre praticamente todos os dias cerca de 20 quilómetros.