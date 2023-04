O técnico dos dragões, Sérgio Conceição, partilhou um vídeo no Instagram do filho mais novo, José Conceição, a marcar um golo, para celebrar o oitavo aniversário do jovem jogador.Também os irmãos, Sérgio, Rodrigo e Moisés usaram o Instagram para felicitar o mais novo do clã Conceição. Apenas Francisco, que saiu do FC Porto para ir jogar nos holandeses do Ajax no último verão, não felicitou, pelo menos publicamente, José Conceição.