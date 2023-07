Sérgio Conceição, de 48 anos, não recusa um bom plano em família. O treinador do FC Porto foi ‘apanhado’, pelo CM, num passeio pela marginal de Matosinhos, na companhia do filho mais novo, José, de apenas oito anos.



Tudo aconteceu horas antes do técnico rumar com a equipa para o estágio no Algarve. Recorde-se que o treinador portista é casado com Liliana Conceição.









