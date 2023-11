Sérgio Rossi foi assaltado na segunda-feira, no E.Leclerc, em São João da Talha. O cantor, de 41 anos, contou ao CM o sucedido.



“Entraram na minha viatura sem me aperceber, pois estava ali ao lado, e agarraram na mochila que estava no banco do pendura. Numa fração de segundos levaram tudo: carteiras, documentos, vários óculos de sol e muitos pertences importantes - prejuízo avaliado em seis mil euros.









Ver comentários