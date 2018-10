Sexo deixa Kim Kardashian "envergonhada"

Socialite admite que o "perfil público é selvagem e sexual", mas confessa que a timidez vence quando está sozinha com alguém.

Não tem problemas em tirar fotografias com pouca roupa, ou até nua, perante 50 pessoas, mas sozinha na cama com outra pessoa, a timidez vence. Quem o disse foi a socialite Kim Kardashian, uma das rainhas do Instagram, onde joga com os limites da nudez e do que é ou não possível publicar.

"Em casa sou mais conservadora, mas o meu perfil público é selvagem e sexual", admitiu a protagonista do reality show que envolve toda a família Kardashian numa entrevista à revista erótica Richardson.



