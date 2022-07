Nasceu Larissa Machado, no Rio de Janeiro, em março de 1993, filha de uma artesã e de um vendedor, mas a vida transformou-a no "furacão Anitta", que ‘varreu’ o recinto do parque da Bela Vista na última edição do Rock in Rio Lisboa. A bem ou a mal, mesmo com bandeiras trocadas e óculos partidos, uma coisa é certa: a artista brasileira de 29 anos tem o mundo a seus pés.









