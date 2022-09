Os vencedores do pequeno ecrãKelly Bailey não deu hipótese e arrasou a concorrência no que toca às mulheres. Já Na ala Masculina foi o ator José Fidalgo que reuniu a maioria dos votos dos nossos leitores.



Kelly Bailey, Atriz: Aos 24 anos foi eleita a mais sexy da televisão com 90,37% dos votos



Júlia Palha, Atriz: Ficou em 3.









Ver comentários